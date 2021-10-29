Игорь Додон привился "Спутником V" в Москве

КИШИНЕВ, 29 октября. /ТАСС/. Лидер Партии социалистов Республики Молдова, экс-президент республики Игорь Додон привился препаратом "Спутник V" в Москве, назвав его самой эффективной вакциной.

"Несмотря на то, что у меня все еще есть антитела к коронавирусу, я все-таки решил привиться. Конечно, "Спутником", потому что считаю эту вакцину самой эффективной и безопасной", - написал Додон в пятницу на своей странице в Facebook.

Как уточнил Додон в беседе с корреспондентом ТАСС, это его первая прививка. "В декабре прошлого года я перенес коронавирус на ногах, и антитела еще есть. Вторая прививка - 19 ноября", - рассказал политик.

"Хочу посоветовать молдавским властям в срочном порядке договориться с РФ о поступлении российской вакцины в Молдову. Уверен, что, учитывая большой спрос и доверие наших сограждан к "Спутнику V", доставка миллиона доз этого препарата позволит в кратчайшие сроки удвоить число вакцинированных в нашей стране и преодолеть текущий кризис в системе здравоохранения", - написал Додон в соцсетях.

Переговоры о поставках российской вакцины в Молдавию

В Молдавии российская вакцина сегодня недоступна. Ранее Додон сообщил о переговорах с председателем совета директоров группы компаний "Р-Фарм" Алексеем Репиком о возможности поставки в республику новой партии российской вакцины.

Новый министр здравоохранения Молдавии Алла Немеренко также сообщила на этой неделе о возобновлении переговоров по поставке партии "Спутника V". Дискуссии о необходимости закупки российского препарата были начаты еще во время правительства социалистов, однако сменившие их проевропейские власти приостановили переговоры, чтобы отдать приоритет западным производителям. При этом, как показывают опросы, многие жители Молдавии хотели бы привиться именно "Спутником V". Когда в Кишиневе появилась возможность получить российскую вакцину, очереди к пунктам вакцинации выстраивались на несколько кварталов.

Молдавии с населением около 3,4 млн человек, включая непризнанное Приднестровье, необходимо примерно 4,8 млн доз вакцины, чтобы привить 70% населения. Из этого объема в республику уже поступило более 1,4 млн доз, большая часть - по линии международной платформы COVAX ("Ковакс"). В качестве гуманитарной помощи вакцину в Молдавию отправляли Россия, Румыния, Китай, Турция и другие страны.