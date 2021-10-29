Рада 5 ноября рассмотрит законопроект о запрете отрицания "агрессии РФ против Украины"

КИЕВ, 29 октября. /ТАСС/. Верховная рада 5 ноября рассмотрит законопроект о запрете "публичного отрицания агрессии России против Украины", который предполагает возможность лишать телеканалы лицензии за трансляцию соответствующих высказываний. Об этом сообщило в пятницу украинского издание "Страна".

"Верховная рада 5 ноября собирается рассмотреть в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон Украины "О телевидении и радиовещании" о противодействии информационной войне", - говорится в сообщении.

Согласно пояснительной записке к документу, предлагается запретить высказывания, содержащие "отрицание факта военной агрессии Российской Федерации и оккупации ею части территории Украины". Проектом также предусмотрено обязать Национальный совет по телевидению и радиовещанию в случае, если такое нарушение допущено повторно, обращаться в суд с иском об аннулировании лицензии на вещание телерадиоорганизации или аннулировании лицензии провайдера программной услуги.

Инициатором законопроекта выступил депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Олег Дунда.

В октябре 2020 года в Раде также была зарегистрирована инициатива о введении уголовной ответственности в стране за публичное отрицание "факта вооруженной агрессии Российской Федерации и оккупации части территорий Украины". Предлагалось за такие высказывания накладывать штраф в размере от 3 тыс. до 10 тыс. необлагаемых минимальных доходов граждан (51 тыс. - 170 тыс. гривен, или $1,8 тыс. - $6 тыс.) или лишать свободы сроком до пяти лет. При этом за такие же действия, совершенные представителем власти или с использованием средств массовой информации, предусматривалось исключительно лишение свободы до пяти лет.