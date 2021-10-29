Байден и Драги обсудили угрозы НАТО со всех стратегических направлений

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и премьер-министр Италии Марио Драги обсудили в пятницу необходимость отражения Организацией Североатлантического договора (НАТО) угроз со всех стратегических направлений. Об этом сообщила по итогам встречи Байдена и Драги, состоявшейся в Риме, пресс-служба Белого дома.

По ее свидетельству, лидеры двух стран рассмотрели "вызовы безопасности в регионе Средиземного моря". Кроме того, руководитель администрации США и глава правительства Италии "подтвердили важность усилий НАТО, направленных на сдерживание и отражение угроз со всех стратегических направлений", отмечается в заявлении Белого дома. Согласно изложенной в документе информации, Байден и Драги также "подчеркнули важность партнерства между США и ЕС, включая продолжающуюся работу по подготовке правил, регулирующих экономику XXI века и опирающихся на общие демократические ценности".

Комментируя содержание переговоров Байдена с президентом Италии Серджо Маттареллой, Белый дом проинформировал, что Байден от лица Вашингтона поблагодарил Рим за "вклады в НАТО". Наряду с этим, Байден и Маттарелла выразили уверенность в "прочности двусторонних отношений" США и Италии и "трансатлантических уз".

Байден находится в Риме для участия в саммите Группы двадцати.