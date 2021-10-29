Украинские силовики провели контртеррористические учения в Донбассе

КИЕВ, 29 октября. /ТАСС/. Представители украинских силовых структур провели контртеррористические учения на подконтрольной Киеву территории Донбасса, сообщила в пятницу пресс-служба Национальной полиции Украины.

"В зоне проведения силовой операции правоохранители провели специальные антитеррористические учения. В них приняли участие сотрудники Нацполиции Украины, работники Службы безопасности в Донецкой и Луганской областях, военнослужащие Нацгвардии, Государственной пограничной службы и представители других ведомств", - отметила полиция в пятницу в Facebook.

Целью маневров была проверка готовности различных силовых ведомств работать в экстремальных ситуациях, а также усовершенствование профессиональной подготовки правоохранителей. Сообщается, что учения проходили на территории следственного изолятора в условиях максимально приближенных к реальным.

По легенде, условные террористы решили освободить из СИЗО своего подельника - "боевика незаконного вооруженного формирования".