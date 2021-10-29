Румынские либералы опубликовали состав и программу будущего правительства страны

БУХАРЕСТ, 29 октября. /ТАСС/. Назначенный премьер-министр Румынии Николае Чукэ (Национал-либеральная партия, НЛП) сообщил, что Исполнительное бюро партии одобрило в пятницу список министров будущего правительства и его программу. Об этом сообщило агентство Agerpres.

Руководство либералов решило внести на утверждение в парламент кабинет меньшинства, членами которого будут только представители НЛП и Демократического союза венгров Румынии (ДСВР) при поддержке парламентариев от группы национальных меньшинств. Согласно этому списку, министром финансов станет Дан Вылчану, министром обороны - Кэтэлин Предою, министром иностранных дел - Богдан Ауреску, министром внутренних дел - Лучиан Боде, министром юстиции - Алина Горгиу, министром здравоохранения - Неул Тэтару.

В предлагаемый состав правительства не включены представители оппозиционной Социал-демократической партии и "Союза за спасение Румынии", в результате лидеры этих партий уже заявили, что будут голосовать против этого кабинета. В настоящее время НЛП, ДСВР и национальные меньшинства обладают в парламенте 166 голосами, тогда как для утверждения правительства необходимо большинство в 234 голоса.

"Конечно, математически у этого правительства нет шансов быть утвержденным, - признал Чукэ. - <...> Все же, учитывая чрезвычайно сложную ситуацию, в которой мы находимся сегодня, я решил идти в парламент с этой программой и этим правительством, потому что до среды еще есть время на размышление для каждого парламентария". Лидер НЛП Флорин Кыцу выразил уверенность, что состав и программа правительства будут одобрены, так как либералы проведут с этой целью переговоры с каждым парламентарием в отдельности.

Список министров и программа правления будут в субботу утверждены Национальным политическим бюро партии и затем внесены в парламент, голосование, как ожидается, состоится 3 ноября.

Парламент Румынии 5 октября вынес правительству Кыцу вотум недоверия. Попытка лидера партии "Союз за спасение Румынии" Дачиана Чолоша сформировать однопартийный кабинет меньшинства завершилась 20 октября неудачей. В результате президент Клаус Йоханнис выдвинул нового кандидата в премьер-министры Чукэ.