В Вашингтоне прокомментировали встречу США и "евротройки" по иранской ядерной сделке

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Предстоящая встреча лидеров США, Германии, Франции и Великобритании на полях саммита Группы двадцати (G20) в Риме с целью обсуждения ядерной программы Ирана не будет направлена на достижение какого-либо осязаемого результата, однако она станет сигналом о единстве "евротройки" и Вашингтона. Об этом заявил в пятницу представитель американской администрации высокого ранга, беседуя с журналистами в Риме по итогам личной беседы американского и французского президентов Джо Байдена и Эмманюэля Макрона.

"Эта встреча не направлена на достижение результатов", - сказал представитель исполнительной ветви власти США. "Я думаю, что по итогам встречи будет опубликовано заявление, которое станет хорошим сигналом о единстве "евротройки" и США, но в нем также будет обозначено, каким мы видим дальнейший путь", - пояснил он.

Согласно изложенной американским чиновником информации, инициативу проведения совещания, которое намечено на субботу, выдвинула канцлер ФРГ Ангела Меркель. США и "евротройка" считают, что на переговорах о возможности возвращения к выполнению всех положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Ираном наступил "критический момент", отметил представитель американской администрации. По его словам, лидеры четырех стран хотели встретиться лично и провести разговор без обиняков, чтобы обменяться мнениями о складывающейся ситуации. "Это в большей степени будет серьезная возможность проверить сигналы ввиду наступления по-настоящему важного периода, касающегося данного вопроса", - добавил чиновник.

СВПД был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерной программы постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД. Нынешний глава вашингтонской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в ядерную сделку с Тегераном. Группа "пять плюс один" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) ведет с Ираном переговоры по восстановлению СВПД в его первоначальном виде с апреля в Вене, к настоящему времени состоялось шесть раундов таких встреч.