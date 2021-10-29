Власти Бахрейна потребовали, чтобы ливанский посол покинул страну в течение 48 часов

КАИР, 29 октября. /ТАСС/. Руководство Бахрейна потребовало от посла Ливана, чтобы он покинул территорию королевства в течение 48 часов. Об этом говорится в распространенном в пятницу коммюнике бахрейнского внешнеполитического ведомства.

"Министерство иностранных дел объявляет, что оно потребовало от посла Ливана в Королевстве Бахрейн покинуть территорию страны в течение 48 часов в связи с неприемлемыми и оскорбительными заявлениями, сделанными недавно ливанскими официальными лицами", - подчеркивается в сообщении дипведомства, опубликованном на его сайте.