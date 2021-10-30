В Грузии пройдет второй тур муниципальных выборов

ТБИЛИСИ, 30 октября. /ТАСС/. Второй тур выборов в местные органы власти состоится в Грузии в субботу. Жители страны будут выбирать мэров 20 муниципалитетов, а также депутатов в местные собрания в 24 мажоритарных округах.

Второй тур муниципальных выборов пройдет и в пяти крупных городах Грузии - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. В большинстве случаев за кресло мэров борются кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" и оппозиционного политического объединения "Единое национальное движение".

Борьба за Тбилиси и Зугдиди

Эпицентром политического противостояния будет Тбилиси. За должность мэра грузинской столицы поборются кандидат от правящей партии, действующий градоначальник Каха Каладзе и председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия. В первом туре, который состоялся 2 октября, Каладзе набрал 45%, а Мелия - 34%.

Еще одним городом, где, по прогнозам аналитиков, ожидается напряженная политическая борьба, будет Зугдиди (край Самегрело - Земо Сванети). Несмотря на то, что Зугдиди не пользуется статусом самоуправляемого города, интерес к нему возрос из-за того, что там от "Национального движения" будет баллотироваться отец Ники Мелии, известный в Грузии кардиолог Анзор Мелия. Его конкурентом от правящей партии будет Мамука Цоцерия. В первом туре Мелия опередил своего конкурента, набрав 46,9%. Цоцерию поддержали 41,15% жителей Зугдиди.

Фактор Саакашвили

Второй тур выборов пройдет на фоне голодовки экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который тайно прибыл в страну за несколько дней до голосования, был задержан 1 октября и сейчас отбывает наказание в тюрьме.

За день до второго тура экс-президент распространил заявление из тюрьмы, в котором призвал поддержать оппозицию, так как, по его мнению, его жизнь полностью зависит от результатов голосования. Лидеры оппозиции также заявляют избирателям, что их победа станет ключом к проведению досрочных парламентских выборов в стране и освобождению Саакашвили.

Во втором туре примут участие более 2 млн избирателей. В день выборов будут работать 1 830 избирательных участков. Они откроются в 08:00 (07:00 мск) и закроются в 20:00 (19:00 мск). За вторым туром будут следить 35 198 наблюдателей из 100 местных организаций и 1 102 представителя 52 международных организаций. Электоральный процесс будут освещать 3 711 работников СМИ. Первые итоги голосования Центральная избирательная комиссия обнародует ближе к полуночи.