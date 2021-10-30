Папа Римский призвал Байдена действовать по климату более амбициозно

РИМ, 30 октября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск призвал президента США Джо Байдена действовать более амбициозно для преодоления последствий изменения климата на планете. Об этом сообщил в пятницу представитель администрации США высокого ранга, беседуя с журналистами пресс-пула Белого дома в Риме, куда Байден прибыл для участия в саммите Группы двадцати и проведения на его полях ряда двусторонних и многосторонних встреч.

По его данным, Байден и Франциск на состоявшихся в Ватикане переговорах "в течение продолжительного времени" обсуждали проблематику глобального потепления. Понтифик уделил большое внимание "воздействию [изменения] климата на обездоленные общины мира", заявил представитель исполнительной ветви власти США. "Папа Римский также призвал президента США к тому, чтобы американская сторона "ускорилась со своими амбициями" по климату", - говорится в отчете пресс-пула Белого дома, в котором цитируется представитель администрации.

Кроме того, по его словам, Франциск высказался в том духе, что развитым странам "следует пожертвовать больше" доз вакцин от коронавируса, если имеются такие возможности. Папа Римский подчеркивал, что речь идет о неотложной проблеме, сказал американский чиновник. В связи с этим, продолжал он, Байден заверил Франциска в том, что США предпринимают все усилия к тому, чтобы максимально ускорить производство вакцин от ковида, в том числе для передачи этих препаратов другим государствам.

Представитель администрации уточнил, что, насколько ему известно, возможность визита Франциска в США не обсуждалась.

"Это была политическая встреча. Это была также личная встреча", - добавил чиновник.

В понедельник Байден принимал в Белом доме патриарха Константинопольского Варфоломея.