{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Папа Римский призвал Байдена действовать по климату более амбициозно

Кроме того, Франциск отметил, что развитым странам следует пожертвовать больше доз вакцин от коронавируса, если имеются такие возможности

РИМ, 30 октября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск призвал президента США Джо Байдена действовать более амбициозно для преодоления последствий изменения климата на планете. Об этом сообщил в пятницу представитель администрации США высокого ранга, беседуя с журналистами пресс-пула Белого дома в Риме, куда Байден прибыл для участия в саммите Группы двадцати и проведения на его полях ряда двусторонних и многосторонних встреч.

На эту тему
"Ни одной хорошей новости". Главное из доклада МГЭИК об изменении климата
"Ни одной хорошей новости".

По его данным, Байден и Франциск на состоявшихся в Ватикане переговорах "в течение продолжительного времени" обсуждали проблематику глобального потепления. Понтифик уделил большое внимание "воздействию [изменения] климата на обездоленные общины мира", заявил представитель исполнительной ветви власти США. "Папа Римский также призвал президента США к тому, чтобы американская сторона "ускорилась со своими амбициями" по климату", - говорится в отчете пресс-пула Белого дома, в котором цитируется представитель администрации.

Кроме того, по его словам, Франциск высказался в том духе, что развитым странам "следует пожертвовать больше" доз вакцин от коронавируса, если имеются такие возможности. Папа Римский подчеркивал, что речь идет о неотложной проблеме, сказал американский чиновник. В связи с этим, продолжал он, Байден заверил Франциска в том, что США предпринимают все усилия к тому, чтобы максимально ускорить производство вакцин от ковида, в том числе для передачи этих препаратов другим государствам.

Представитель администрации уточнил, что, насколько ему известно, возможность визита Франциска в США не обсуждалась.

"Это была политическая встреча. Это была также личная встреча", - добавил чиновник.

В понедельник Байден принимал в Белом доме патриарха Константинопольского Варфоломея.

Теги
Франциск (Папа Римский)ИталияБайден, ДжоБорьба с изменениями климатаПандемия COVID-19
Власти Бахрейна потребовали, чтобы ливанский посол покинул страну в течение 48 часов
Согласно коммюнике МИД страны, причиной этого послужили неприемлемые и оскорбительные заявления, сделанные недавно официальными лицами Ливана
Читать полностью