Блинкен заявил, что США будут вводить санкции, чтобы сорвать планы Ирана в отношении БЛА

ТАСС, 30 октября. Американская сторона пойдет на любые меры, в том числе санкции, чтобы остановить иранскую программу разработки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен.

"США будут использовать все доступные инструменты, включая санкции, для предотвращения [появления], сдерживания и ликвидации [уже функционирующих] сетей поставок, которые обеспечивают Иран материалами и технологиями, связанными с БПЛА, а также для сдерживания иранских организаций, которые занимаются распространением беспилотников", - приводит его слова пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Ранее в пятницу Минфин США ввел рестрикции в отношении четырех иранцев и двух базирующихся в Иране компаний, которые, по мнению Вашингтона, оказывали значительную поддержку в реализации программ создания беспилотников для Корпуса стражей исламской революции (элитные части иранских ВС). Включение в черный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с его фигурантами.

В МИД Ирана заявили, что новые санкции США подрывают доверие к Вашингтону в вопросе возвращения к ядерной сделке.