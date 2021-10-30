Власти Гаити направили Ямайке запрос на выдачу подозреваемого в убийстве президента

ГАВАНА, 30 октября. /ТАСС/. Власти Гаити направили в пятницу руководству Ямайки официальный запрос на выдачу одного из главных подозреваемых в убийстве президента республики Жовенеля Моиза.

"МИД Гаити официально просит правительство Ямайки выдать господина Марио Антонио Паласиоса, чтобы он предстал перед гаитянским правосудием в рамках расследования убийства президента Жовенеля Моиза", - приводит выдержки из документа местное издание Le Nouvelliste. Колумбийца Паласиоса задержали на прошлой неделе на ямайской территории.

7 июля Моиз был смертельно ранен во время нападения на резиденцию главы государства, огнестрельные ранения также получила его супруга. Позже власти объявили, что в преступную группу входили 26 граждан Колумбии, часть которых уже арестована. Всего по делу об убийстве были задержаны более 40 человек. Президента похоронили 23 июля в городе Кап-Аитьен на севере республики.