Экоактивисты в Риме попытались заблокировать улицу, ведущую к месту проведения саммита G20

РИМ, 30 октября. /ТАСС/. Около 50 экоактивистов утром в субботу перекрыли движение транспорта, устроив сидячую забастовку на улице Христофора Колумба, ведущей к конгресс-центру "Нувола" ("Облако") в римском квартале EUR, где пройдут встречи открывающегося саммита лидеров стран Группы двадцати (G20). Об этом сообщило агентство ANSA.

По его данным, вмешавшиеся сотрудники правоохранительных органов уже освободили центральную проезжую часть, однако манифестанты пытаются занимать боковые полосы, угрожая "заблокировать город, если ситуация [с климатом] не изменится".

Квартал EUR полностью перекрыт с вечера пятницы, режим "красной зоны" введен на площади 10 кв. км вокруг места сбора лидеров. В небе летают вертолеты, автомобильное движение в зоне безопасности перекрыто. У прохожих проверяют документы, доступ позволен только местным жителям и работающим в этом районе.

Власти распорядились закрыть над Римом воздушное пространство на время саммита. Безопасность обеспечивают около 10 тыс. сотрудников правоохранительных органов. Для контроля за территорией задействованы беспилотники. Под усиленную охрану взяты районы посольств и отелей, где проживают делегации, а также все дворцы и виллы, где запланированы ужины и приемы. На время встречи лидеров стран "двадцатки" в итальянской столице закрываются 14 станций метро, ограничен доступ к археологическим памятникам и музеям.

Ранее представители разных движений, включая Fridays For Future ("Пятницы ради будущего"), объявили о намерении провести шествие в первый день саммита G20.