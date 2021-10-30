Еще троих человек задержали после беспорядков в Риме 9 октября

РИМ, 30 октября. /ТАСС/. Итальянские правоохранительные органы задержали еще трех человек в рамках расследования нападения на здание Всеобщей итальянской конфедерации труда 9 октября во время протестов против ковид-сертификатов в Риме. Кроме того, как сообщило в субботу агентство ANSA, другие три человека находятся под подпиской о невыезде.

Задержанные являются членами ультраправой партийной организации "Новая сила", которая характеризуется как неофашистская, указывает агентство. Ее лидеры Джулиано Кастеллино и Роберто Фиоре, а также еще четыре человека в настоящий момент находятся под стражей.

9 октября агрессивно настроенные манифестанты ворвались в штаб-квартиру Всеобщей итальянской конфедерации труда и устроили там погром. Прокуратура Рима, открывшая расследование по факту произошедшего, рассматривает связи ряда участников акции протеста с неофашистскими организациями. 21 октября Палата депутатов (нижняя палата парламента) поддержала предложение левоцентристов о роспуске "Новой силы".