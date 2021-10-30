Драги в первый день саммита G20 проведет встречи с Джонсоном, Эрдоганом, Трюдо

РИМ, 30 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Марио Драги в субботу, в первый день саммита лидеров Группы двадцати (G20), проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и премьер-министрами Великобритании и Канады Борисом Джонсоном и Джастином Трюдо. Об этом сообщила пресс-служба правительственного дворца Киджи.

Кроме того, Драги встретится с президентом Демократической Республики Конго (ДРК) Феликсом Чисекеди, президентом Индонезии Джоко Видодо и премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном.

Саммит лидеров стран Группы двадцати открывается в субботу в итальянской столице. На нем будут представлены заключения и рекомендации по итогам проходивших в течение года встреч профильных министров. Основными темами форума называются климат, здравоохранение и устойчивое развитие.