В Белоруссии устанавливают обстоятельства смерти гражданина Ирака на границе с Польшей

МИНСК, 30 октября. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета Белоруссии устанавливают обстоятельства смерти гражданина Ирака вблизи пограничной заставы "Токари" на границе с Польшей. Об этом в субботу сообщила пресс-служба ведомства.

"29 октября поступило сообщение об обнаружении тела мужчины без признаков жизни вблизи пограничной заставы "Токари". На место происшествия убыла следственно-оперативная группа. Установлено, что погибшим является 25-летний гражданин Ирака", - говорится в сообщении.

Рядом с погибшим находились семь иностранных граждан, в том числе пятилетний ребенок. Они рассказали, что вооруженные мужчины в форме "вытолкали их на белорусскую территорию". В СК уточнили, что криминалисты после осмотра места происшествия подтвердили слова иностранцев.

В свою очередь в Госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что у белорусско-польской границы пограничный наряд обнаружил группу беженцев из Сирии и Ирака. По их словам, когда случилась трагедия, они находились на территории Польши. Один из мужчин, гражданин Ирака, страдал от диабета и нуждался в инсулине, однако польские силовики, как рассказали беженцы, "не только игнорировали просьбы о медицинской помощи, но и избивали их с целью устрашения". Как пояснили иностранцы, когда мужчина умер, вооруженные люди в форме насильно доставили всех к границе, разрезали установленное на польской стороне заграждение из колючей проволоки и под угрозой физической расправы заставили перенести тело через границу.

Ранее сообщалось, что с начала года более 27 тыс. мигрантов пытались нелегально пересечь польскую границу с территории Белоруссии. Большинство таких попыток предотвращено пограничниками. Свыше 1,8 тыс. нелегальных мигрантов находятся в специальных центрах в Польше.

Варшава возлагает ответственность за происходящее на Минск, обвиняя его в доставке мигрантов в свою страну и их переправке через границу. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в Литву, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.