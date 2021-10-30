Болтон посоветовал Украине ждать республиканцев у власти для диалога о вступлении в НАТО

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон порекомендовал Украине дождаться республиканской администрации в США для разрешения вопроса о вступлении в НАТО.

"Я не думаю, что членство [Украины] в НАТО сейчас возможно. <...> Мой совет: стоит дождаться следующей республиканской администрации, потому что с ними в Белом доме вы сможете вести более прямой диалог", - сказал он в субботу в интервью телеканалу "Россия-1".

Болтон напомнил, что на данный момент вступление Украины в НАТО невозможно из-за неразрешенного конфликта на Донбассе. Он также подчеркнул необходимость урегулирования вопроса "серых зон" - стран постсоветского пространства, не входящих в альянс.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО стало бы наихудшим сценарием. По его словам, этот сценарий выходит за красную линию национальных интересов России и может вынудить ее принять активные меры для обеспечения собственной безопасности.