Италия в G20 выступает за равноправное развитие и многосторонний подход

РИМ, 30 октября. /ТАСС/. Италия в качестве председателя в Группе двадцати (G20) добивается более равномерного и равноправного развития, а также отстаивает многосторонний подход к решению глобальных проблем. Об этом заявил в субботу во вступительном слове на открытии рабочей сессии саммита "двадцатки" премьер-министр Италии Марио Драги.

"Рад всех приветствовать после двух тяжелых лет для мирового сообщества. Мы и раньше сталкивались с протекционизмом, односторонними подходами и национализмом, но сейчас стало еще яснее, что только многосторонность может быть лучшим решением для проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня", - сказал Драги.

"Пандемия не преодолена, как не преодолено и неравенство в распределении вакцин, - продолжил итальянский премьер. - Эта разница (70% получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса в богатых странах и 3% - в странах низкими доходами) неприемлема".

Он отметил, что в ходе своего председательства в G20 Италия старалась отстаивать равноправие, устранить барьеры для распространения вакцин, нарастить производственные возможности путем передачи технологий. "Мы достигли исторического соглашения о более справедливой и эффективной системе глобального налогообложения", - напомнил Драги. Он также заявил о "близком достижении цели вакцинации 40% мирового населения к концу года". "Мы должны сделать все, чтобы вакцинировать 70% населения мира к середине 2022 года", - сказал он.

Саммит Группы двадцати открылся в субботу в итальянской столице в очном формате после почти двухлетнего перерыва из-за пандемии. Несколько лидеров, включая президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, выступят на форуме по видеосвязи.