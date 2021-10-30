В Грузии из-за нарушений на выборах возбудили два уголовных дела и задержали пять человек

ТБИЛИСИ, 30 октября. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии возбудили два уголовных дела и задержали пять человек за нарушения, которые зарегистрировали во время проходящего в субботу голосования во втором туре муниципальных выборов. Об этом на брифинге для журналистов сообщила представитель ведомства Кетеван Ковзиашвили.

"В связи с дракой у избирательного участка №20 города Зугдиди начато расследование по части 1 статьи 126 Уголовного кодекса Грузии ("Насилие"). На этом же участке в связи с произошедшим в административном порядке задержаны пять человек", - сказала она. По словам представителя МВД, речь идет о мелком хулиганстве и неподчинении полиции. Еще одна драка произошла на 14-м избирательном участке в городе Сенаки. Там также возбуждено уголовное дело по статье "Насилие", однако задержанных нет, добавила Ковзиашвили.

Кроме того, сотрудники полиции отреагировали на девять фактов, касающихся нарушения правила, которое запрещает организованным группам людей подходить к избирательному участку ближе чем на 100 м, а также размещать агитационные материалы ближе 25 м от участка.

В Грузии в субботу проходит второй тур муниципальных выборов. Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени (07:00 мск). Жителям республики предстоит выбрать мэров 20 муниципалитетов, в том числе и пяти крупных городов - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Население республики также выбирает депутатов в местные собрания в 24 мажоритарных округах. Первый тур выборов состоялся 2 октября. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" набрала 46,7%, победив в 44 муниципалитетах из 64.