Джонсон не исключил запуска процедуры разрешения спора с ЕС из-за позиции Парижа

ЛОНДОН, 30 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не исключил, что Лондону придется запустить механизм разрешения споров с ЕС, чтобы оспорить возможные французские санкции, если они будут введены. Об этом он заявил в субботу в интервью телеканалу Sky News.

"Нет, конечно, нет. Я не исключаю этого", - сказал премьер, отвечая на вопрос, исключает ли он возможность задействования такой процедуры, предусмотренной Соглашением о торговле и сотрудничестве между Соединенным Королевством и ЕС.

"Если соглашение будет нарушено, то, конечно, мы сделаем все, что необходимо, чтобы защитить британские интересы", - пообещал Джонсон.

Франция ранее заявила о готовности ввести санкции против Соединенного Королевства из-за обострившегося спора о лицензиях для рыболовов. В Париже заявляют, что французским рыбакам было предоставлено вдвое меньше разрешений на осуществление лова в водах Джерси, чем они требовали. Французская сторона намерена со 2 ноября ввести санкции в отношении Лондона, если британская политика в сфере рыбной ловли не будет изменена. Они предусматривают ужесточение правил ввоза товаров из Великобритании во Францию, а также запрет на выгрузку морепродуктов с британских судов в портах Франции, а в перспективе также энергетические меры, связанные с электроснабжением Нормандских островов.

Лондон пообещал дать адекватный и тщательно выверенный ответ на санкции, если они будут введены. Британская сторона заявляет, что полностью соблюдает договоренности с ЕС и одобрила 98% запросов, поданных рыболовами из Евросоюза, хотевшими вести лов в водах Великобритании.

Еврокомиссия призвала страны как можно скорее урегулировать возникшие противоречия. Идущие между ними переговоры по этому поводу продолжатся в Брюсселе на следующей неделе.