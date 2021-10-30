Марин Ле Пен выразила разочарование итогами переговоров Макрона с Байденом в Риме

ПАРИЖ, 30 октября. /ТАСС/. Кандидат в президенты Франции, председатель партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выразила разочарование итогами переговоров французского лидера Эмманюэль Макрона с его американским коллегой Джо Байденом, которые прошли в пятницу в Риме.

"Еще одно унижение Франции: Эмманюэль Макрон ждал Джо Байдена 1 час 30 минут и ничего не получил в качестве компенсации за предательство с контрактом по подводным лодкам", - написала политик в субботу в Twitter. "Я заставлю уважать Францию, обеспечив ее независимость: давайте выйдем из объединенного командования НАТО", - заявила Ле Пен.

В пятницу вечером на полях саммита Группы двадцати в Риме состоялась первая беседа Макрона и Байдена с глазу на глаз с момента возникновения напряженности в отношениях Парижа и Вашингтона. Перед началом переговоров французский лидер подчеркнул важность встречи в свете кризиса, вызванного аннулированием Австралией контракта с Францией на поставку подводных лодок и передачей его США. В совместном заявлении, принятом по итогам беседы, было подчеркнуто, что состоявшиеся переговоры стали частью двусторонних консультаций, направленных на укрепление доверия.

Вашингтон, Лондон и Канберра 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует построить как минимум восемь атомных подводных лодок по американской технологии, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Канберра разорвала крупнейший в ее истории оборонный контракт с Парижем на поставку подводных лодок на сумму более чем 50 млрд евро. Эти закулисные действия союзников в Париже назвали ударом в спину. Франция впервые за историю двусторонних отношений отозвала своего посла из Вашингтона для консультаций. К настоящему времени дипломат уже вернулся в США.