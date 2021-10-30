В армии Израиля отказались комментировать сообщения об ударе ВВС к северу от Дамаска

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 октября. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Пресс-служба Армии обороны Израиля отказалась в субботу комментировать сообщения СМИ об ударе израильских ВВС по объектам в окрестностях Дамаска.

"Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ", - ответила по телефону на соответствующий запрос ТАСС представитель израильской армейской пресс-службы.

Ранее в субботу агентство SANA сообщило, что средства ПВО Сирии открыли огонь по воздушным целям к северу от Дамаска. По его информации, ВВС Израиля нанесли удар по наземным объектам, в результате среди сирийских военнослужащих имеется двое раненых, нанесен материальный урон.

Как передал вещающий из Дубая телеканал Аl Нadath, атаке израильских ВВС подверглись склады с оружием в районе Кудсия, которые принадлежат бойцам шиитской "Хезболлах", воюющим на стороне сирийской армии.