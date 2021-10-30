AFP: повстанцы Тыграя взяли стратегически важный город на севере Эфиопии

ПРЕТОРИЯ, 30 октября. /ТАСС/. Правительственные силы Эфиопии оставили в ночь на субботу стратегически важный город Дэссе на северо-востоке штата Амхара, город перешел под контроль повстанцев Тыграя. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на жителей Дэссе.

По словам одного из них, которые приводит AFP, около двух часов утра эфиопские военнослужащие начали покидать свои позиции в городе и вокруг него. Другой житель, назвавшийся Мохаммедом, заявил агентству, что повстанцы вошли в Дэссе без боя, не встретив сопротивления со стороны федеральных войск.

В свою очередь член исполнительного комитета Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) и его официальный представитель Гетачев Реда заявил в субботу агентству Reuters, что Дэссе находится под контролем сил обороны Тыграя. По его словам, правительственные войска отступают на юго-восток в сторону города Комбольча. Реда сообщил, что в плен взято большое количество эфиопских военнослужащих.

Федеральное правительство Эфиопии пока никак не комментирует ход боев, ведущихся в районе Дэссе. Проверить информацию о взятии Дэссе из независимых источников пока не удается.

Накануне официальный представитель сил обороны Тыграя Гебре Гебрецадик заявил, что отрядам повстанцев удалось в районе Дэссе прорвать с востока линию обороны федеральных сил и войти в город со стороны университета. Согласно поступающим сообщениям, повстанцы Тыграя продолжают наступление на восток, чтобы попытаться перерезать транспортный коридор, связывающий столицу Эфиопии Аддис-Абебу с морскими портами Джибути.

Операция федеральных сил на севере Эфиопии началась 7 октября с ударов ВВС по позициям отрядов сил Тыграя, находящихся на территории штата Амхара. Спустя два дня последовало наземное наступление правительственных частей и ополченцев Амхары на позиции повстанцев. Федеральные войска сосредоточены на трех направлениях, они двигаются по основным автомагистралям на север - к административной границе штата Тыграй. В свою очередь повстанцы развернули 27 октября крупное контрнаступление, целью которого являлся захват Дэссе. Город лежит на перекрестке важнейших транспортных путей северо-востока Эфиопии.