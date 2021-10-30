Литву поддержали 14 стран в попытках добиться пересмотра миграционной политики ЕС

ВИЛЬНЮС, 30 октября. /ТАСС/. 14 стран Евросоюза поддерживают Литву, ставящую в Брюсселе вопрос о необходимости в новых условиях пересмотра миграционной политики сообщества. Об этом в субботу в интервью агентству Эльта заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

"Действующая миграционная политика ЕС не позволяет нам реагировать на эту атаку должным образом, поэтому ее необходимо пересмотреть, в чем нас поддерживают 14 членов евросообщества", - сказала глава МВД. Билотайте утверждает, что происходящее на границах стран региона - Литвы, Латвии, Польши - нельзя назвать типичной миграцией, что это гибридная атака против всего ЕС, так как конечной целью мигрантов, которых, по мнению Вильнюса, белорусские власти направляют в эту сторону, является не Литва. "Необходимо продолжать диалог с нашими партнерами, разъяснять ситуацию, с которой ранее сообщество не сталкивалось, множить поддержку", - полагает глава МВД.

Для пресечения нелегального трафика Литва начала строительство на границе с Белоруссией инженерного заграждения из металлической сетки и колючей проволоки с острыми лезвиями, которую использует армия. Стоимость работ составляет 152 млн евро. Вильнюс надеялся получить на это ассигнования по линии ЕС, однако в Брюсселе заявили, что не финансируют строительство преград и барьеров. "Необходимо вернуться к этому вопросу, убедительно показать, что против Литвы и ЕС ведется гибридная война, мы должны защищаться. Физический барьер на границе является одним из инструметов такой защиты", - сказала Билотайте.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В Вильнюсе считают, что миграционный кризис спровоцирован Минском, и называют это гибридной атакой на Литву за поддержку белорусской оппозиции.