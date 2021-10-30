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Глава Евросовета призвал расширить международное сотрудничество в сфере энергетики

Шарль Мишель также заявил, что необходимо расширить обмен вакцинами и производство вакцин в уязвимых странах

РИМ, 30 октября. /ТАСС/. Международное сотрудничество в сфере энергетики должно быть расширено. Такое мнение выразил в субботу глава Евросовета Шарль Мишель в Риме на полях саммита глав государств и правительств стран Группы двадцати (G20).

"На G20 [я] настоял на расширении международного сотрудничества в области энергетики, производственно-сбытовых цепочек и здравоохранения", - сказал он.

Глава Евросовета также добавил, что необходимо расширить обмен вакцинами и производство вакцин в уязвимых странах. "Договор о пандемиях позволит улучшить профилактику, готовность и глобальный ответ", - подчеркнул он.

Теги
Мишель, ШарльПандемия COVID-19Саммит G20 в Риме
Источник: G20 поддерживает цель вакцинации 70% мирового населения к середине 2022 года
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