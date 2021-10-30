Глава Евросовета призвал расширить международное сотрудничество в сфере энергетики

РИМ, 30 октября. /ТАСС/. Международное сотрудничество в сфере энергетики должно быть расширено. Такое мнение выразил в субботу глава Евросовета Шарль Мишель в Риме на полях саммита глав государств и правительств стран Группы двадцати (G20).

"На G20 [я] настоял на расширении международного сотрудничества в области энергетики, производственно-сбытовых цепочек и здравоохранения", - сказал он.

Глава Евросовета также добавил, что необходимо расширить обмен вакцинами и производство вакцин в уязвимых странах. "Договор о пандемиях позволит улучшить профилактику, готовность и глобальный ответ", - подчеркнул он.