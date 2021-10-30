Киргизия закупит у России военную технику, в том числе вертолет и беспилотники "Орлан"

БИШКЕК, 30 октября. /ТАСС/. Киргизия приобретет у России военную технику для Пограничной службы республики, в том числе вертолет Ми-17В-5 и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) "Орлан". Договоренность об этом была достигнута в ходе состоявшейся в Бишкеке встречи замглавы кабмина республики, председателя Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбека Ташиева с руководителем "Рособоронэкспорта" Александром Михеевым, сообщила в субботу пресс-служба ГКНБ.

"Достигнута договоренность о приобретении кыргызской стороной у "Рособоронэкспорта" вертолета Ми-17В-5, проведении капитально-восстановительного ремонта вертолетов Ми-8 МТВ, а также поставке запасных частей и ремонте агрегатов к ним", - говорится в сообщении.

Ташиев и Михеев также подписали соглашение о покупке Бишкеком многофункциональных комплексов БПЛА "Орлан-10Е", которые впоследствии будут переданы киргизской Пограничной службе.

Сумма заключенной сторонами сделки не указывается.

Во время встречи, которая состоялась в государственной резиденции Ала-Арча, по сообщению пресс-службы, также обсуждались вопросы "развития военно-технического сотрудничества" между двумя странами.