ОАЭ отзывают своих дипломатов из Ливана

КАИР, 30 октября. /ТАСС/. Руководство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) отзывает своих дипломатов из Ливана из-за недружественных высказываний министра информации республики Джорджа Кардахи по поводу конфликта в Йемене. Об этом сообщило в субботу эмиратское государственное агентство WAM со ссылкой на власти страны.

Как уточняется, данное решение принято "в солидарность с братской Саудовской Аравией в свете неприемлемых высказываний некоторых ливанских официальных лиц в отношении Эр-Рияда". Помимо этого, ОАЭ призывает своих подданных воздержаться от поездок в Ливан".