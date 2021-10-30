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ОАЭ отзывают своих дипломатов из Ливана

По информации агентства WAM, это связанно с резкими высказываниями ливанского министра

КАИР, 30 октября. /ТАСС/. Руководство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) отзывает своих дипломатов из Ливана из-за недружественных высказываний министра информации республики Джорджа Кардахи по поводу конфликта в Йемене. Об этом сообщило в субботу эмиратское государственное агентство WAM со ссылкой на власти страны.

Как уточняется, данное решение принято "в солидарность с братской Саудовской Аравией в свете неприемлемых высказываний некоторых ливанских официальных лиц в отношении Эр-Рияда". Помимо этого, ОАЭ призывает своих подданных воздержаться от поездок в Ливан".

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