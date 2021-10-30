Байден заявил, что возобновление встреч по ядерной сделке с Ираном уже запланировано

РИМ, 30 октября. /ТАСС/. Возобновление переговоров по ядерной сделке с Ираном уже запланировано. С таким заявлением выступил в субботу президент США Джо Байден, принимающий участие в саммите Группы двадцати в столице Италии.

В начале встречи лидеров США, Германии, Великобритании и Франции по ядерным разработкам Тегерана журналист задал Байдену вопрос о том, когда бы он хотел видеть возобновление переговоров с Ираном. "Их возобновление намечено", - ответил глава администрации США. Он не привел никаких деталей и не уточнил сроков предполагаемого нового раунда многосторонних переговоров с Ираном.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерной программы постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД. Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в ядерную сделку с Тегераном. Группа "пять плюс один" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) ведет с Ираном переговоры по восстановлению СВПД в его первоначальном виде с апреля в Вене, к настоящему времени состоялось шесть раундов таких встреч.