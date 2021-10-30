Главред украинского издания заявил, что ВСУ взяли под контроль Старомарьевку в Донбассе

КИЕВ, 30 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) взяли под контроль село Старомарьевка на линии соприкосновения в Донбассе и установили там свои блокпосты. Об этом сообщил в субботу журналист и главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

"Воины 93-й механизированной бригады "Холодный Яр" взяли под полный контроль украинское село Старомарьевка", - написал он на странице в Facebook и опубликовал видеозапись, на которой представители ВСУ поднимают украинский флаг над дорожным знаком с названием населенного пункта.

Официальных комментариев от командования силовой операции украинских военных в Донбассе пока не поступало. Бутусов также сообщил, что военные установили блокпост и оборудование оборонительных позиций. Он также выступил с утверждением, что село было взято под контроль без человеческих жертв.

Ранее сегодня в Следственном комитете России сообщили ТАСС о том, что проверяют информацию о незаконных действиях украинских силовиков, которые удерживают российских граждан в Донбассе. Официальный представитель СК России Светлана Петренко отметила, что после проведения массированных артиллерийских обстрелов украинскими военнослужащими были захвачены и удерживаются в плену 37 граждан России в селе Старомарьевка в Донбассе, а также имели место факты изъятия у граждан России их паспортов и иные насильственные действия.

Петренко отметила, что на протяжении нескольких лет конфликта в Донбассе украинские военнослужащие систематически нарушают нормы международного права. При подтверждении данных о преступлениях в отношении жителей Старомарьевки, по ее словам, председатель СК России поручил Главному следственному управлению по результатам процессуальной проверки незамедлительно возбудить уголовное дело по ст. 356 УК РФ ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны"), а также принять меры к установлению конкретных лиц, причастных к этому, и организовать их розыск, чтобы впоследствии они предстали перед судом.