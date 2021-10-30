В Грузии завершился второй тур выборов в местные органы власти

ТБИЛИСИ, 30 октября. /ТАСС/. Голосование во втором туре выборов в местные органы власти в Грузии завершилось. Избирательные участки закрылись в субботу в 20:00 (19:00 мск).

По данным Центральной избирательной комиссии, явка на 17:00 (16:00 мск) составила 39,5%. После закрытия участков руководители участковых избирательных комиссий направят в ЦИК итоговые протоколы, после чего там огласят предварительные итоги. В ближайшее время местные телеканалы начнут оглашение данных экзитполов.

Жители республики выбирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе крупных городов - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Граждане также выбирали депутатов в местные собрания в 24 мажоритарных округах. Первый тур выборов состоялся 2 октября. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" тогда набрала 46,7%, победив в 44 из 64 муниципалитетах.

За выборами наблюдали 100 республиканских и 52 международные организации. Процесс голосования освещали более 3,7 тыс. журналистов местных и зарубежных СМИ.