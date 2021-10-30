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Саммит G20 в Риме

Меркель, Шольц и Байден провели переговоры на полях саммита G20 в Риме

Как ожидается, Олаф Шольц может стать новым канцлером Германии

БЕРЛИН, 30 октября. /ТАСС/. И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель и президент США Джо Байден провели встречу на полях саммита Группы двадцати (G20) в Риме, в переговорах также участвовал возможный будущий канцлер Олаф Шольц. Фото со встречи опубликовала в субботу пресс-служба кабмина Германии.

"Встреча в духе германо-американской дружбы", - написал официальный представитель правительства Штеффен Зайберт.

Меркель со вторника является и.о. канцлера ФРГ. Она будет исполнять эти обязанности до тех пор, пока не завершатся коалиционные переговоры под руководством социал-демократа Шольца. Если эти переговоры закончатся успешно, то именно Шольц станет новым главой правительства. Это может произойти уже в декабре 2021 года.

Теги
Меркель, АнгелаСШАГерманияИталияБайден, ДжоШольц, ОлафСаммит G20 в Риме
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