Киев заверил послов G7 в скором создании Этического совета в рамках судебной реформы

КИЕВ, 30 октября. /ТАСС/. Представители судебной ветви власти Украины заверили послов стран Группы семи (G7) в скором создании Этического совета при Высшем совете правосудия (ВСП), в котором эксперты, в том числе иностранные, будут проверять кандидатов на соответствие должности члена ВСП. Об этом в субботу сообщила пресс-служба офиса президента Украины по итогам рабочего совещания с участием послов стран "семерки" и ЕС.

"Председатель Верховного суда Валентина Данишевская выразила убежденность, что на следующей неделе Этический совет при ВСП будет создан, и подчеркнула, что его работа не должна мешать непрерывности деятельности Высшего совета правосудия", - говорится в сообщении. Председатель комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас также выразил надежду, что на следующей неделе последуют решительные шаги не только в связи с началом работы Этического совета, но и в связи с созданием конкурсной комиссии Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины.

Председатель Совета судей Богдан Монич заверил, что конкурсная комиссия ВККС готова к работе и ожидает подключения международных экспертов. В свою очередь заместитель посла Великобритании на Украине Николас Гаррокс отметил, что эксперты также готовы к работе. Временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин подчеркнула, что "реформирование ВККС и ВСП должно происходить одновременно, поскольку Высший совет правосудия играет важную роль в формировании Высшей квалификационной комиссии судей".

Ранее в офисе Зеленского уже состоялось несколько встреч, посвященных проведению судебной реформы, на которых послы G7 выражали обеспокоенность ее саботажем и призывали ускорить процесс.

Судебная реформа

Верховная рада одобрила два ключевых закона, необходимых для реализации судебной реформы Украины. Первый, принятый 29 июня, определяет порядок проведения конкурса и назначения на должность члена Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины. Согласно документу, во время голосования при отборе членов ВККС решающий голос будет принадлежать международным экспертам. После избрания всех членов комиссии ВККС сможет начать процедуру назначения новых судей в суды общей и специальной юрисдикции.

14 июля украинский парламент одобрил второй закон, который наделяет международных экспертов ведущей ролью при формировании состава Высшего совета правосудия (ВСП). Закон предполагает создание Этического совета, который будет определять соответствие кандидата на должность члена ВСП. Закон содержит ключевую правку, которую рекомендовала Венецианская комиссия Совета Европы, о том, что ни одно решение Этического совета не будет считаться принятым, если за него не проголосовали по меньшей мере два международных эксперта.