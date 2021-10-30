Явка во втором туре муниципальных выборов Грузии составила 49,09%

ТБИЛИСИ, 30 октября. /ТАСС/. Явка во втором туре выборов в местные органы власти в Грузии, по данным на 20:00 (19:00 мск), т. е. после закрытия участков, составила 49,09%. Об этом в субботу сообщили в Центральной избирательной комиссии Грузии.

Согласно данным сайта ЦИК, в стране проголосовали 1 025 406 избирателей. Самая высокая активность зафиксирована в крае Рача-Лечхуми (59,9%), а самая низкая (43,2%) - в Мцхета-Мтианети.

В Тбилиси явка составила 47,7%. В столице самая высокая активность наблюдалась в районе Ваке (54,27%), а самая низкая - в Исани (42,5%).

Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени (07:00 мск). Жители республики выбирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе пяти крупных городов: Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Население республики также выбирало депутатов в местные собрания в 24 мажоритарных округах. Первый тур выборов состоялся 2 октября. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" набрала 46,7% голосов, победив в 44 муниципалитетах из 64.

По данным экзитплов телеканала "Имеди", действующий мэр грузинской столицы Каха Каладзе набирает 57,2% голосов, его конкурент от оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Ника Мелия - 42,8% голосов. Кандидаты от правящей партии также побеждают в Батуми, Кутаиси и Рустави. Противоположные данные показали экзитполы телеканала "Мтавари архи" - Мелия набирает 51% голосов, Каладзе - 49%, кандидаты от ЕНД побеждают такэе в Батуми, Зугдиди, Кутаиси и Рустави.