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Меркель подтвердила, что G20 ставит цель вакцинировать 70% населения к середине 2022 года

По словам и.о. канцлера ФРГ, Германия поддержит механизм COVAX

БЕРЛИН, 30 октября. /ТАСС/. Лидеры стран "двадцатки" на проходящем в итальянской столице саммите поддержали цель вакцинации от коронавируса 70% мирового населения к середине 2022 года. Эту информацию подтвердила в субботу Ангела Меркель, исполняющая обязанности канцлера ФРГ.

"G20 даст четко понять, что поддерживает вакцинацию 40% населения к концу этого года и 70% - к середине следующего", - приводит слова Меркель пресс-служба кабмина Германии.

По словам Меркель, Германия поддержит механизм COVAX, выделит в этом году 100 млн доз вакцин и 75 млн - в 2022 году.

COVAX является международным механизмом распределения вакцин, запущенным Всемирной организацией здравоохранения совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. Эта программа призвана содействовать предоставлению странам мира равноправного доступа к безопасным и эффективным вакцинам.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияПандемия COVID-19Саммит G20 в Риме
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