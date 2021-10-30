Лидеры США, Германии, Великобритании и Франции на встрече в Риме обсудили Украину

РИМ, 30 октября. /ТАСС/. Лидеры США, Франции, Германия и Великобритании на состоявшей в Риме встрече, помимо Ирана, обсудили также ситуацию на Украине. Об этом представитель администрации США высокого ранга сообщил в субботу журналистам пресс-пула Белого дома, сопровождающим американского лидера в поездке в Европу.

По словам данного сотрудника, на этой встрече лидеры также "затронули тему" Украины. Как уточнил этот сотрудник, лидеры "вновь подтвердили приверженность территориальной целостности и суверенитету Украины".

Ранее сообщалось, что состоявшаяся на полях саммита Группы двадцати встреча президента США Джо Байдена, и.о. канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министр Великобритании Бориса Джонсона касалась главным образом вопросов, касающихся Ирана.