Действующий мэр Тбилиси Каладзе побеждает на выборах с 56,3% голосов

ТБИЛИСИ, 30 октября. /ТАСС/. Действующий мэр грузинской столицы Каха Каладзе набирает 56,3% голосов во втором туре муниципальных выборов. Об этом говорится в опубликованных в субботу первых данных Центральной избирательной комиссии после подсчета 0,26% избирательных участков.

Конкурент Каладзе от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия набирает 43,7% голосов. По данным ЦИК, кандидат от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бека Вачарадзе побеждает в городе Поти. Он набирает 53,7%, а его конкурент от "Национального движения" Гиги Угулава - 46,3%.

Жители республики в субботу выбирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе крупных городов - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Граждане также выбирали депутатов в местные собрания в 24 мажоритарных округах. Первый тур выборов состоялся 2 октября. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" тогда набрала 46,7%, победив в 44 из 64 муниципалитетах.

За выборами наблюдали 100 республиканских и 52 международные организации. Процесс голосования освещали более 3,7 тыс. журналистов местных и зарубежных СМИ.