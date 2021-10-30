СМИ: талибы назначили новых руководителей афганских диппредставительств в Пакистане

КАИР, 30 октября. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) направило в Пакистан четырех своих представителей, которые будут возглавлять афганское посольство, а также генконсульства страны в исламской республике. Об этом сообщило в субботу агентство The Khaama Press.

По его информации, мулла Мохаммад Шакиб назначен временным поверенным в делах посольства Афганистана в Исламабаде, а мулла Хафиз Мухибулла, мулла Мохаммад Аббас и мулла Мохаммад Расул будут исполнять обязанности генеральных консулов в Пешаваре, Карачи и Кветте соответственно.

В июле нынешнего года руководство Исламской Республики Афганистан отозвало своего посла в Пакистане Наджибуллу Алихила на фоне инцидента с похищением его дочери в Исламабаде.

В других дипмиссиях Афганистана по всему миру по-прежнему остаются представители прежнего афганского правительства. Как отмечает The Khaama Press, в ближайшее время талибы могут назначить новых руководителей афганских диппредставительств в Катаре и Саудовской Аравии.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.

Представители "Талибана" неоднократно призывали сотрудников афганских загранпредставительств продолжать работу в обычном режиме, хотя целый ряд дипмиссий Афганистана уже заявил, что не признает власти талибов. В свою очередь посольство Афганистана в России в беседе с ТАСС проинформировало, что пока не дает комментариев по составу временного правительства талибов.