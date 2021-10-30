В Вашингтоне заявили о сближении позиций США по КНР со странами Европы

РИМ, 30 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты в ходе саммита Группы двадцати (G20) в итальянской столице смогли достичь заметного сближения позиций с лидерами европейских стран по поводу политики в отношении Китая. Об этом заявил представитель американской администрации высокого ранга, беседуя в субботу с журналистами пресс-пула Белого дома, сопровождающими президента США Джо Байдена в его поездке в Европу.

По его словам, США "достигли прочного сближения позиций" с лидерами стран Европы "относительно сущности вызова" со стороны КНР.