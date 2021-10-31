В Северной Македонии пройдет второй тур муниципальных выборов

ЗАГРЕБ, 31 октября. /ТАСС/. Второй тур выборов в органы местного самоуправления пройдет в воскресенье в Северной Македонии. В 07:00 по местному времени (09:00 мск) откроется 2 481 избирательный участок в 44 общинах республики (административно-территориальные единицы - прим. ТАСС), включая приравненную к общине столицу страны Скопье. Голосование продлится до 19:00 (21:00 мск).

За позиции в местные органы власти будут бороться кандидаты, набравшие по итогам первого тура наибольшее количество голосов избирателей, но которые при этом не достигли необходимого для победы порога в 50%. Основными участниками политического противостояния в стране по-прежнему остаются правящая партия Социал-демократический союз Македонии (СДСМ) премьер-министра Зорана Заева, главная оппозиционная сила - Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия за македонское национальное единство (ВМРО-ДПМНЕ) - Христиана Мицкоски, албанский Демократический союз за интеграцию (ДСИ) Али Ахмети и "Альянс албанцев" лидера Зиядина Селы.

В соответствии с избирательным законодательством в Северной Македонии в субботу наступил день тишины. В этот период прекращена любая предвыборная агитация с тем, чтобы предоставить гражданам республики право самостоятельно определиться в своих политических предпочтениях. В общей сложности право голоса в республике имеют 1 353 990 жителей.

Основная борьба

Основная борьба, как полагают аналитики, развернется вокруг столицы страны Скопье. Первый тур выборов не выявил явного лидера. Кандидаты от СДСМ, действующий градоначальник Петре Шилегов и от ВМРО-ДПМНЕ Данела Арсовска набрали более 34% и 37% соответственно. Перед первым туром, согласно оценкам рейтинговых агентств, Арсовска опережала Шилегова почти на 6%, однако результаты голосования продемонстрировали, что показатели немного скорректировались. В этой связи с учетом скромного расхождения между конкурентами политологи в Северной Македонии высказывают достаточно осторожные прогнозы относительно исхода выборов.

В свою очередь партии албанского политического блока померяются силами в преимущественно албанонаселенных регионах страны. По всей видимости, центральное внимание общественности будет приковано к крупнейшему среди албанского меньшинства в Северной Македонии городу Тетово на северо-западе республики. Действующая мэр Теута Арифи от ДСИ постарается сохранить свои позиции. Ее главным конкурентом является председатель партии "Движение Беса" Билял Касами.

Организация выборов на фоне пандемии

Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в Северной Македонии остается довольно напряженной. Число инфицированных коронавирусом нового типа с начала пандемии достигло почти 202 тыс., более 188 тыс. жителей выздоровели, 7 108 пациентов умерли.

Власти республики исходят из развития эпидемиологической ситуации при организации голосования на выборах. В частности, разработаны протоколы, в соответствии с которыми избиратели должны будут надевать защитные маски, соблюдать социальную дистанцию, а также дезинфицировать руки. Перед началом голосования все избирательные участки пройдут процедуру дезинфекции.

Наблюдение за выборами

За ходом голосования будут следить почти 1 600 местных и международных наблюдателей, в том числе от Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и ряда зарубежных диппредставительств, включая российское.

Первый тур муниципальных выборов в Северной Македонии прошел 17 октября. Итоговая явка тогда составила 51,44%. По итогам голосования определились власти в органах местного самоуправления в 34-х общинах. Оппозиционная ВМРО-ДПМНЕ набрала на 50 тыс. голосов избирателей больше, чем СДСМ, и возглавила 21 муниципалитет. Правящая партия получила ведущие позиции в девяти регионах страны.