Госсекретарь США и глава МИД Индии обсудили в Риме вопросы стратегического партнерства

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в субботу в Риме с министром иностранных дел Индии Субраманиямом Джайшанкаром укрепление отношений стратегического партнерства между странами, в том числе в формате Четырехстороннего диалога по безопасности, включающего также Японию и Австралию. Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса.

Как следует из документа, Блинкен и Джайшанкар на встрече, состоявшейся на полях саммита Группы двадцати, "обсудили усилия, направленные на углубление всеобъемлющего глобального стратегического партнерства США и Индии". Они также коснулись "ряда вопросов, включая укрепление сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе в формате "четверки" и расширения взаимодействия по приоритетным региональным темам".

В заявлении уточняется, что госсекретарь США и глава МИД Индии говорили о "сотрудничестве в сфере расширения доступа к вакцинам от COVID-19 в мире", а также о 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая состоится в Глазго.

Четырехсторонний диалог по безопасности был основан в 2007 году как механизм взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и зоне Индийского океана. В ноябре 2017 года четыре страны сформировали коалицию в рамках новой стратегии обеспечения безопасности важнейших судоходных маршрутов в Индо-Тихоокеанском регионе. Первая встреча руководителей внешнеполитических ведомств стран "четверки" прошла в сентябре 2019 года в Нью-Йорке. В марте 2021 года прошел ее первый саммит. В связи с пандемией он состоялся в виртуальном формате.