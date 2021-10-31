В Японии открылись избирательные участки на выборах в нижнюю палату парламента

ТОКИО, 31 октября. /ТАСС/. Более 46 тыс. избирательных участков открылись в воскресенье по всей Японии на выборах в ключевую, нижнюю палату парламента, которая имеет приоритет над верхней при избрании главы правительства и принятии проекта госбюджета.

Избиратели смогут воспользоваться правом голоса с 07:00 (01:00 мск) до 20:00 (14:00 мск). По итогам будут выбраны 465 депутатов, 289 из них - по одномандатным округам, а еще 176 - на основе пропорционального партийного голосования в 11 регионах страны. Свои кандидатуры выдвинули в общей сложности 1051 политик от девяти политических партий.

До предвыборного роспуска парламента 276 мест в нем контролировала правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) во главе с премьер-министром Фумио Кисидой, еще 29 занимали депутаты от партии "Комэйто" - младшего партера ЛДП по правящей коалиции. Вместе они удерживали абсолютное (305), но не конституционное большинство (310). У главной оппозиционной Конституционно-демократической партии (КДП) было 112 мандатов. Коммунистическая партия занимала двенадцать кресел, Партия японского возрождения - 11, Народно-демократическая партия - 10, а остальные мандаты были распределены между другими мелкими партиями либо считались вакантными.

Основное внимание на нынешних выборах приковано к тому, сколько мест получит ЛДП после того, как в сентябре ее возглавил Кисида, и сможет ли Конституционно-демократическая партия увеличить свое представительство в нижней палате.

Проведенные японскими СМИ предвыборные опросы показали противоречивые результаты. Все они свидетельствуют о том, что правящая партия потеряет часть мест. При этом некоторые исследования прогнозируют, что ЛДП сохранит больше половины (233 из 465) мест, в то время как другие предсказывают ей потерю единоличного большинства.

При втором варианте позиции ЛДП в парламенте будут зависеть от результатов партнера по коалиции. В таком случае только общими усилиями они смогут обеспечить сохранение парламентского большинства.