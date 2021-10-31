Оман призвал урегулировать ливано-саудовские разногласия путем диалога

БЕЙРУТ, 31 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Султаната Оман выразило в субботу глубокое сожаление по поводу обострения отношений между Ливаном и группой стран из числа членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

В заявлении внешнеполитического ведомства, переданном новостным порталом Lübnan 24, содержится призыв к обеим сторонам "проявить сдержанность и принять меры к улаживанию кризиса на основе взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела".

"Все разногласия между братскими странами должны быть урегулированы путем диалога, принимая во внимание высшие интересы и необходимость сохранения безопасности и стабильности, а также продолжения существующего сотрудничества", - говорится в документе.

Ранее с примирительным призывом к сторонам обратился Катар. В заявлении МИД эмирата, распространенном в Дохе, указывалось, что "правительство Ливана должно принять экстренные шаги с тем, чтобы заделать трещину, появившуюся в отношениях с арабскими братьями". При этом в Дохе осудили "безответственные высказывания" министра информации Ливана Джорджа Кордахи в адрес Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в связи с конфликтом в Йемене.

В интервью телеканала Al Jazeera 5 августа (до своего назначения министром) Кордахи выступил в защиту йеменских мятежников-хуситов, противостоящих, по его словам, "несправедливой и бесчеловечной агрессии со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ".

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В Эр-Рияде назвали эти высказывания Кордахи "клеветническими и искажающими позицию королевства в поддержку законного йеменского правительства". Власти Саудовской Аравии, а затем Бахрейна объявили послов Ливана в Эр-Рияде и Манаме персонами нон грата и отвели им 48 часов на то, чтобы выехать на родину.

Следом Кувейт отозвал главу своей дипмиссии из Бейрута и потребовал от временного поверенного в делах ливанского посольства покинуть страну. ОАЭ также предписали своим дипломатам выехать из Бейрута и рекомендовали подданным воздержаться от поездок в Ливан.

Как заявил телеканалу Al Hadath саудовский министр иностранных дел принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд, "между странами Персидского залива и Ливаном нет кризиса". "Проблема состоит в том, что Ливан находится под гегемонией агентов Ирана в лице "Хезболлах", которые полностью контролируют его правительство, - подчеркнул он. - Поэтому до восстановления суверенитета и возвращения Ливана на подобающее ему место в арабском мире взаимодействие с этой страной абсолютно бессмысленно".

Ранее премьер-министр Ливана Наджиб Микати и президент Мишель Аун выступили с заявлениями, в которых подчеркнули, что "высказывания Кордахи по поводу событий в Йемен не отражают официальной позиции Бейрута". Оба руководителя подчеркнули стремление к укреплению дружбы и сотрудничествами со странами ССАГПЗ.