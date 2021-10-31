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СМИ: в результате нападения на школу в Гаити ранены четверо

Среди них есть один ребенок, сообщает агентство EFE

ГАВАНА, 31 октября. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате вооруженного нападения в субботу на одну из школ в столице Гаити Порт-о-Пренсе. Об этом сообщает агентство EFE.

Отмечается, что все пострадавшие в настоящий момент госпитализированы, среди них есть один ребенок. По предварительной версии, члены вооруженной банды совершили нападение с целью похищения людей. Полиция ведет поиски преступников.

С начала прошлой недели в Гаити проходит общенациональная забастовка против насилия и роста числа похищений людей. Агентства ООН сообщают об ухудшении ситуации в сфере безопасности и гуманитарной обстановки в Гаити после убийства в ночь на 7 июля президента страны Жовенеля Моиза, а также произошедшего в августе землетрясения, в результате которого погибли более 2,2 тыс. человек.

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