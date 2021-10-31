Мексика получила около 6 млн доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca

МЕХИКО, 31 октября. /ТАСС/. Партия вакцин от коронавируса производства британско-шведской компании AstraZeneca объемом около 6 млн доз доставлена в Мексику в субботу. Об этом говорится в обнародованном заявлении Минздрава республики.

"Партия вакцины против COVID-19 от AstraZeneca, насчитывающая 5 993 700 доз, прибыла в Терминал 1 Международного аэропорта Мехико", - говорится в сообщении ведомства. Минздрав отмечает, что за все время использования препарата в страну было импортировано и расфасовано на ее территории более 62 млн доз.

По данным властей, с конца 2020 года в ходе прививочной кампании было использовано более 126 млн препаратов различных производителей, в том числе из России. В 32 регионах Мексики были вакцинированы 74,56 млн человек. Ранее в текущем месяце в стране началась вакцинация от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет, страдающих от тяжелых хронических заболеваний или имеющих инвалидность. Темпы распространения коронавирусной инфекции в Мексике снижаются три месяца подряд.