В Северной Македонии началось голосование во втором туре муниципальных выборов

ЗАГРЕБ, 31 октября. /ТАСС/. Голосование во втором туре на выборах в органы местного самоуправления началось в воскресенье в Северной Македонии. В 07:00 по местному времени (09:00 мск) открылся 2 481 избирательный участок в 44 общинах республики (административно-территориальные единицы - прим. ТАСС), включая приравненную к общине столицу страны Скопье. Голосование продлится до 19:00 (21:00 мск).

Борьбу ведут кандидаты, набравшие по итогам первого тура наибольшее количество голосов избирателей, но которые при этом не достигли необходимого для победы порога 50%. Основными участниками политического противостояния остаются правящая партия Социал-демократический союз Македонии (СДСМ) премьер-министра Зорана Заева, главная оппозиционная сила - Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия за македонское национальное единство (ВМРО-ДПМНЕ) - Христиана Мицкоски, албанский Демократический союз за интеграцию (ДСИ) Али Ахмети и "Альянс албанцев" лидера Зиядина Селы.

За ходом голосования будут следить почти 1 600 местных и международных наблюдателей, в том числе Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и ряда зарубежных диппредставительств, включая российское.

По данным Государственной избирательной комиссии, правом голоса в республике обладают 1 353 990 жителей.