Глава ВОЗ и Лавров сошлись во мнении о необходимости укреплять глобальное здравоохранение

РИМ, 31 октября. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что на саммите Группы двадцати (G20) в Риме встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и сошелся с ним во мнении относительно необходимости укрепления глобальной архитектуры здравоохранения и ключевой роли ВОЗ в ней.

"Встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на саммите G20 в Риме, и мы согласились, что мы должны укреплять глобальную архитектуру здравоохранения, включая ключевую роль ВОЗ, для предотвращения угроз здоровью людей", - написал Гебрейесус в воскресенье на своей странице в Twitter.

Гебрейесус добавил, что они с министром также обсудили предстоящую специальную сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения, посвященную разработке международного соглашения по подготовке к пандемиям и реагированию на них. Заседание должно состояться в ноябре.