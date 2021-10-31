К середине дня на выборах в парламент Японии проголосовали 21,5% избирателей

ТОКИО, 31 октября. /ТАСС/. Активность избирателей на выборах в нижнюю палату парламента Японии к середине дня увеличилась и практически достигла аналогичных показателей во время предыдущего голосования в 2017 году. Такие данные приводит в воскресенье японское министерство по административным делам и коммуникациям.

По состоянию на 14:00 по местному времени (08:00 мск) явка составила 21,49%. Это на 0,34 п.п. ниже, чем на прошлых выборах. Однако утром разрыв достигал практически 1 п.п.

Выборы проходят в обычном режиме, о каких-либо инцидентах не сообщалось. По всей Японии работают более 46 тыс. избирательных участков. Они закроются в 20:00 по местному времени (14:00 мск).

До предвыборного роспуска парламента 276 мест в нем контролировала правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) во главе с премьер-министром Фумио Кисидой, еще 29 занимали депутаты от партии "Комэйто" - партнера ЛДП по правящей коалиции. Вместе они удерживали абсолютное (305), но не конституционное большинство (310). У главной оппозиционной Конституционно-демократической партии (КДП) было 112 мандатов. Коммунистическая партия занимала 12 мест, Общество возрождения Японии - 11, Народно-демократическая партия - 10, а остальные мандаты были распределены между другими мелкими партиями либо считались вакантными.

Основное внимание на нынешних выборах уделяется тому, сколько мест получит ЛДП, которую с сентября возглавляет Кисида, и сможет ли Конституционно-демократическая партия увеличить свое представительство в нижней палате.

Проведенные японскими СМИ предвыборные опросы показали противоречивые результаты. Все они свидетельствуют о том, что правящая партия потеряет часть мест. При этом некоторые исследования прогнозируют, что ЛДП сохранит больше половины (233 из 465) мест, в то время как другие предсказывают ей потерю единоличного большинства.