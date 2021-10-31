Сербская организация "Народная дипломатия" начала работу в сфере развития отношений с РФ

БЕЛГРАД, 31 октября. /ТАСС/. Сербская неправительственная организация "Народная дипломатия" начала работу в сфере развития российско-сербских отношений. Об этом заявил в воскресенье корреспонденту ТАСС председатель организации Иван Стефанович.

"Народная дипломатия" будет концентрироваться на продвижении дружественных отношений наших двух стран и народов через культуру, духовность, образование, спорт и т.д. Мы бы не хотели, чтобы наша деятельность фокусировалась только на протокольных мероприятиях. Конкретная деятельность в виде восстановления заброшенных мемориальных комплексов, установке памятников, продвижения в СМИ, организации курсов русского языка, проведения семинаров, круглых столов, культурных вечеров - это только небольшая часть того, чем мы уже занимаемся и планируем заняться в ближайшее время. Наша цель заключается в том, чтобы сплотить как можно больше людей, особенно молодежи, вокруг истинных ценностей, воспитать людей, на которых наша родина Сербия, а также и братская Россия, сможет опереться в будущем", - заявил Стефанович.

По словам председателя "Народной дипломатии", целью организации является сотрудничество и взаимодействие с Россией и другими странами евразийского пространства. "Православная вера, общие славянские корни, общая история и стремление к свободе и правде представляют собой отличную основу для развития и укрепления сербско-российских отношений. Но если мы хотим, чтобы наша дружба укреплялась в будущем, мы должны совместно работать над созданием новых проектов", - считает Стефанович.

Организация сотрудничает с посольством России в Сербии, Российским центром науки и культуры (РЦНК) "Русский дом" в Белграде, Фондом единства православных народов, мотоклубом "Ночные волки", Российской гуманитарной миссией и др.

Конкретные проекты

Как сообщил Стефанович, "Народная дипломатия" занимается рядом патриотических проектов, посвященных сербско-российской истории. "Мы перешли от слов к делу. Наряду с участием в многочисленных мероприятиях, посвященных значительным событиям богатой истории сербского и русского народов, мы участвовали в нескольких очень значимых проектах. Хотел бы выделить очень интересную инициативу по установке памятника советскому герою, генералу Василию Маргелову, которую предложило общество "Славянская уния" из Панчева. Мы подключились к этой инициативе и в результате успешного сотрудничества "Народной дипломатии" с представителями посольства России, а также с градоначальником Панчева вскоре будет организована торжественная закладка капсулы на месте памятника Маргелову, освободившему Панчево от немецкой оккупации. Также наша организация участвует в проекте обновления мемориального комплекса советским воинам в Нови-Саде, вскоре ожидается завершение работ. Эту очень важную акцию мы проводим в сотрудничестве с мотоклубом "Ночные волки" и с представителями казармы "Александар Берич", на территории которой находятся захоронения русских героев", - рассказал Иван Стефанович.

Освобождение Югославии

Всего при освобождении Югославии во время Второй мировой войны погибли около 8 тыс. советских солдат и офицеров. За время оккупации Югославии и в ходе освободительной борьбы в стране погибли 1,7 млн человек, из них более половины - сербы. По данным экспертов, во время войны Сербия потеряла 30% своего населения, однако партизанское движение Югославии сыграло огромную роль в борьбе с фашизмом, оттягивая на себя десятки дивизий вермахта. Огромные потери сербский народ понес в нацистских концлагерях: в системе лагерей смерти Ясеновац уничтожили до 700 тыс. человек.

В Сербии находятся девять крупных мемориальных комплексов, посвященных советским воинам: в Белграде, Суботице, Сомборе, Зренянине, Вршаце, Пожареваце, Горни-Милановаце, Ягодине и Заечаре. Наиболее крупным захоронением в Сербии является мемориальный комплекс Освободителям Белграда, расположенный напротив Нового кладбища вблизи русских могил времен Первой мировой войны и эпохи эмиграции.