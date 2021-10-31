В Харькове проходят выборы мэра

КИЕВ, 31 октября. /ТАСС/. Выборы мэра проходят в воскресенье в Харькове. Кресло градоначальника стало вакантным после смерти Геннадия Кернеса год назад.

Избирательные участки в городе начали свою работу в 08:00 (09:00 мск). Голосование завершится в 20:00 (21:00 мск). Гражданская сеть "Опора", специализирующаяся на избирательных кампаниях, уже сообщила о ряде нарушений на отдельных участках. В частности, зафиксировано голосование двух избирателей в одной кабинке, обнаружена агитация за одного из кандидатов, на одном из участков наблюдателей не пустили следить за ходом голосования. Кроме того, полиция задержала мужчину по подозрению в фотографировании бюллетеня, что запрещено законом.

В воскресенье на Украине также проходят промежуточные выборы депутатов парламента в двух одномандатных избирательных округах - в Херсонской и Черкасской областях. "В общей сложности более 292 тыс. избирателей смогут принять участие в голосовании в обоих округах. <...> По состоянию на 09:00 (10:00 мск) чрезвычайных происшествий и значительных нарушений на избирательных участках не зафиксировано, голосование продолжается в штатном режиме с системным соблюдением противоэпидемических мероприятий", - проинформировала Центральная избирательная комиссия Украины на своем официальном сайте.

В выборах мэра Харькова принимают участие десять кандидатов. Предполагается, что борьба развернется главным образом между двумя - экс-главой Харьковской области, бывшим депутатом Верховной рады Михаилом Добкиным и исполняющим обязанности мэра города Игорем Тереховым.

Харьков является вторым по размерам и численности населения городом на Украине после Киева, расположен в 30 км от границы с Россией. В 2010 году кресло мэра Харькова занял секретарь городского совета Геннадий Кернес, он работал на этом посту десять лет. В сентябре 2020 года 61-летний Кернес заразился коронавирусом и был доставлен в немецкую клинику Charite в тяжелом состоянии. После этого Кернес на публике не появлялся. Он умер 17 декабря в больнице. После его смерти городской совет 24 февраля досрочно прекратил полномочия Кернеса. До новых выборов Харьковом руководил секретарь совета Игорь Терехов. 30 марта Верховная рада утвердила постановление о назначении внеочередных выборов мэра Харькова на 31 октября.