Автомат Лукашенко, картину и форму ОМОНа выставили во Дворце независимости в Минске

МИНСК, 31 октября. /ТАСС/. Новая экспозиция, посвященная событиям, произошедшим в Минске после президентских выборов в августе 2020 года, представлена во Дворце независимости, официальной резиденции президента Белоруссии.

На фотографиях, которые опубликовал в воскресенье близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул Первого", представлена картина с фрагментом событий 23 августа, на которой запечатлен президент Белоруссии Александр Лукашенко с автоматом в руках вместе с младшим сыном Николаем около Дворца независимости. Сам автомат также стал музейным экспонатом, он выставлен рядом с картиной. Здесь же вывешены форма и символ ОМОНа, а также флаг от патриотов Белоруссии с надписью "За Батьку", рядом выставлена скульптура от спецназа.

Картина, ставшая центром экспозиции, подарена Лукашенко сотрудниками его службы безопасности, ее нарисовала дочь одного из них. Пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт ранее рассказала, что девушка около полугода работала над этой картиной, которую в итоге было решено преподнести в подарок главе государства, а президент поручил разместить ее во Дворце независимости.

1 сентября Лукашенко рассказал, что на день рождения ему подарили картину, которая ему понравилась. В августе прошлого года Telegram-канал "Пул первого" разместил кадры прилета Лукашенко в его резиденцию - Дворец независимости - в Минске, рядом с которой проходили акции протеста. На кадрах было видно, как Лукашенко выходит из вертолета в бронежилете и направляется в сторону резиденции. В руках у него виден автомат Калашникова без магазина с патронами. Президента сопровождал его сын Николай в военном снаряжении, также вооруженный автоматом.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно данным ЦИК, победу одержал Лукашенко, второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская. Она не признала результаты голосования и покинула страну. После этого в республике на протяжении нескольких месяцев проходили массовые акции протеста несогласных с официальными итогами. Власти Белоруссии неоднократно заявляли, что действия протестующих управлялись из-за рубежа.