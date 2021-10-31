Иран заявил, что если США хотят вернуться к ядерной сделке, им не нужны переговоры

ТЕГЕРАН, 31 октября. /ТАСС/. Властям США не нужны переговоры с Ираном, если они действительно хотят вернуться к ядерной сделке. Об этом заявил в воскресенье глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

"Если в США действительно существуют серьезные намерения для возвращения к ядерной сделке, то все эти переговоры вообще не нужны. Завтра американский президент [Джо Байден] может издать указ и объявить, что возвращается к той ситуации, когда [бывший президент США Дональд] Трамп вышел из соглашения", - цитирует его агентство IRNA. По словам дипломата, "вопрос в том, что звучат заявления об этих намерениях от американцев, однако это не отражается на их действиях".

Он добавил, что "проблема в игре, которую ведут США". "Байден сделал антитрамповский жест, однако, когда речь заходит об Иране, у него под рукой все те же санкционные инструменты. До сегодняшнего дня мы не увидели реальных действий по отмене санкций", - сказал глава МИД.

В пятницу Минфин США ввел санкции в отношении четырех иранцев и двух базирующихся в Иране компаний, которые, по мнению Вашингтона, оказывали значительную поддержку в реализации программ создания беспилотников для Корпуса стражей исламской революции (элитные части иранских ВС). Включение в черный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с его фигурантами. В ответ МИД Ирана заявил, что действия американской стороны подрывают доверие Тегерана к Вашингтону в вопросе возвращения к ядерной сделке.

В Вене с апреля ведутся переговоры между Ираном и международной "пятеркой" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по восстановлению иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны обсуждают вопросы снятия американских санкций с исламской республики, выполнения ею взятых на себя обязательств в ядерной сфере и возвращения США в Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Представители государств - участников соглашения также проводят отдельные консультации с американскими эмиссарами без участия Ирана. Первоначально делегации рассчитывали завершить работу в конце мая, затем - в первых числах июня.